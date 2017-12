MAALEHE ARHIIVIST | Tõnu Kark: siiamaani ei ole veel olnud põhjust mälestusteraamatu kirjutamisega nõus olla. Ma elan veel. Teen veel.

Näitleja Tõnu Kark on teatris mänginud sadakond rolli, kinos üle kuuekümne. Enamik neist on suured rollid, mitte sutsakad. Pärast 2008. aastal esilinastunud filmi “Detsembrikuumus”, kus Kark mängib suureks kindral Ernst Põdderi ja teeb rollist ühe peaosa, on ta enda sõnul öelnud ära seitsmest-kaheksast filmirollist.

“Ma pole ära öelnud sõna otseses mõttes, aga olen öelnud, et ma ei oska selle rolliga midagi teha. Olen küsinud, et kui lubad selle rolli väänata natuke teistsuguseks, et saan talle mingisuguse juurika alla, et ta kasvama ja elama hakkaks, siis teen. Seda võimalust ei ole aga antud. Ainult raha pärast ka ei ole tahtnud teha. Las teised poisid siis mängivad.”

Kui pakun talle, et räägime juttu ja siis ma kirjutan selle üles, saadan talle näha ja ta saab selle, mis ei meeldi, maha tõmmata, ütleb, et ei tõmba tema seal midagi maha. “Naine tõmbab, kui tahab. Me rääkisime sellest, et jälle hakatakse küsima, kuidas sa filmi sattusid ja nii edasi. Kõik on seda kuulnud juba. Mootorrattajutt ja muu.” Ütlen Tõnule, et naised ongi targad ja küsin:

Millal sina sellest aru said?

Naisega koos elamine ja hästi läbi saamine on suur kunst. Kes seda kunsti ei valda, see kaua vastu ei pea.