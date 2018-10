Maalehe kauaaegne autor on püsinud võimul pea 30 aastat järjest

Heiki Raudla tulemus kohalike omavalitsuste valimistel on olnud kindlasti harukordne. Tuleb lausa rõhutada tema järjepidevat osalemist kõikide volikogu koosseisude töös, sealhulgas seda, et aastatel 1992–1995 oli ta põhikohaga riigikogus. Kauaaegseima staažiga, järjest üheksasse koosseisu valitud vallavolinik on aga Arno Kakk.