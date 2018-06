Maaleht saadab sünnipäeva puhul õnnitlused Jüri Ehasalule

Lustaka jutustaja ja kirjutajana on Ehasalu otsekui elav entsüklopeedia, kes pillab lugusid kunagisest kolhoosi- ja parteiajast, kus puändiga loo keskmes on alati mõni tuntud tegelane. Mitmedki sellised lood on jõudnud ka lehte.

Nii võibki tõdeda, et paarkümmend aastat seotust Maalehega polnud sellele mehele lihtsalt veel üks amet – sest mõjukaid ameteid ja tegemisi on tal olnud palju.

Näiteks on Ehasalu olnud ASi Eesti Post nõukogu esimees, Silberauto Eesti ASi nõukogu esimees, praegu on ta Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse aseesimees, SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu esimees, mitme ettevõtte juhatuse liige.

Oma 50. sünnipäeva künnisel, nägi ta Maalehe põhiväärtusi nii: “Kõigepealt avatus erinevatele arvamustele. Suunaks peaks edaspidigi olema lihtne inimene, tema mured, probleemid, tema elu kui ajalehele oluline ja esmatähtis teema.”

Veel on Ehasalule tähtsad asjatundlikkus ning oma lugejate huvide, hoiakute mõistmine, lugupidamine inimesest. “Maaleht on püüdnud hoiduda inimestele haiget tegemast, neid solvamast,” hindas ta.

Rahvas kui kõrgeim ülemus

Maalehe 25. sünnipäevaks välja antud kogumikus “Neljapäeval näeme” nendib selleks ajaks juba endine nõukogu esimees aga järgmist: “Maalehe kõige kõrgemaks ülemuseks pole ei nõukogu esimees, peatoimetaja ega vastutav väljaandja. Pole ka parteiboss ega riigiisa, peenelt lõhnastatud ja kallilt lipsustatud eurohärrast rääkimata. See on Maalehe lugeja, kelle iganeljapäevastest otsustest oleneb väga palju.”

Ehasalu hinnangul oli kõrge ülemus Maalehega jätkuvalt rahul. “Endiselt korralik trükiarv on selle kõige paremaks kinnituseks,” kirjutas ta senini kehtivast tõsiasjast.

Veel avaldas endine nõukogu esimees raamatus lootust, et “ka järgmise veerandsaja möödudes on meie peredes ikka leib laual ja pole võimatu, et leht selle kõrval on jätkuvalt Maaleht”.

Jüri Ehasalu õnnitleb sünnipäeva puhul Maalehe pere.