Maikuus võib ETV2-s vaadata rikkaliku filmivalikut keskkonnateemalistest filmidest

Mai on ETV2-s keskkonnakuu ja sel puhul jõuavad teisipäeva ning neljapäeva õhtutel ekraanile uued dokumentaalfilmid, mis käsitlevad põhjalikult erinevaid keskkonnaga seotud teemasid.

"Keskkonnakuu on muutunud ETV2-s aastate jooksul traditsiooniks ja seda põhjusel, et peame oluliseks tuua välja teemasid, mis mõjutavad meid kõiki. Maailmas tehakse piisaval hulgal suurepäraseid dokumentaalfilme looduskaitse teemadel ning on puhas rõõm jagada neid inspireerivad lugusid meie vaatajatega," ütleb ETV2 peatoimetaja Marje Jurtšenko.

Keskkonnakuul saab näha filme, mis näitavad, kuidas kaitseme maailma reostuse ja muu inimtegevuste eest, kuidas see kõik on muutunud rahategemise võimaluseks ja kuidas inimesed on tegelikult haprad ja kaitsetud suurte loodusjõudude ees.

Provokatiivsete ja ebamugavate filmide lavastajana tuntud austerlase Ulrich Seidli dokumentaalfilm "Safari" vaatleb inimloomuse tumedamat poolt läbi valge mehe ürgse kutsumuse - jahipidamise. Näha saab jahipidamist väga harjumatul ja seninägematul moel, kus pole kohta põnevusel.

Jacques Perrini ja Jacques Cluzaudi uusim loodusdokumentaal "Aastaajad" viib vaatajad ajarännakule 20 000 aasta taguse Euroopa maastikele, mida inimene on viimasest jääajast saati metsloomadega kõrvu asustanud. Värske film koputab vaatajate südametunnistusele, mis pole siiani osanud peatada modernse ühiskonna arutut hävitustööd emakese looduse kallal.

Austraalia näitleja ja lavastaja Damon Gameau' linateos "Suhkrufilm" paljastab kibeda tõe peidetud suhkrust. Ta alustab ainulaadset eksperimenti, et tõestada suhkrurikka toidu mõju tervele organismile.

Saksa dokumentalisti Simon Stadleri filmi "Vaimude maa" peategelased on Namiibia bušmanid ehk sanid, maailma vanimaks peetava Ju/'hoansi kultuuri esindajad. Neil ei lubata enam jahti pidada ning neil tuleb omaks võtta "tsiviliseeritud" eluviis. Esimest korda rändab rühm hõimu liikmeid läbi Kalahari kõrbe otse Euroopa südamesse.

Oscari-võitja, keskkonnaaktivist ja ÜRO rahusaadik Leonardo DiCaprio küsib Fisher Stevensi filmis "Enne veeuputust", kui kaua on meil veel aega, kuni ökosüsteem kokku variseb. Kolm aastat väldanud filmivõtted toovad meie ette kaadrid pöördumatust kahjust, mida inimene on tekitanud loodusele Gröönimaast Indoneesiani. DiCaprio vestleb maailma tipp-poliitikute, paavsti, NASA teadlaste ja loodusaktivistidega, rõhutades, et ellujäämiseks tuleb meil kõigil otsustavalt tegutseda ja kohe.

Per Liebecki film "Saagu vesi" jutustab loo hiilgavast ideest tuua kõrbesse merevett, lasta päikesel seda aurustada ning toota magevett, toitu ja energiat,mis peaks muutma miljonite inimeste elu.

Alex James, Briti ansambli Blur basskitarrist, kellest sai juustumeister, heidab filmis "Alex James: kuidas pidurdada kiirmoodi?" kriitilise pilgu moetööstusele. Ainuüksi Suurbritannias läheb igal aastal prügimäele miljon tonni rõivaid, mille asemele ostetakse kaks miljonit tonni uusi. Alex James uurib, millest ja kuidas tehakse rõivaid ning mis juhtub nendega siis, kui nad moest välja lähevad.

Filmis "Kadunud plasti saladus" uuritakse plastmassi mõju. 99% ookeanidesse sattunud plastist on salapärasel moel kadunud - keegi ei oska öelda, kus võiks olla kogu see miljoneid tonne kaaluv prügi. Plast laguneb imeväikesteks osadeks ning peitub kusagil. Vincent Perazio dokumentaalfilmis otsitaksegi sellele küsimusele vastuseid.

Ameerika juhtivad sõjaväelased on üksikjuhtumeid analüüsides ammu täheldanud, et vee- ja toidupuudus, äärmuslikud ilmaolud ja meretaseme tõus toimivad ebastabiilsuse kiirendite ja konfliktide katalüsaatoritena, mille tagajärjeks on põgenikelained, läbikukkunud riigid ja terrorism. Kliimamuutuse mõju uurib Jared P. Scotti dokumentaalfilm "Tagajärgede ajastu".

1. mai õhtul on ETV eetris film "Armastuse maa", mis juhatab sümboolselt sisse ETV2 keskkonnakuu. Keskkonnakuu dokumentaalfilmid on ETV2 ekraanil teisipäeva õhtuti kell 22.05 ja neljapäeva õhtuti kell 20.