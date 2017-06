Maisilabürint, tervendav kivilabürint, pesapuu Kiiksuga kohad Eestis rännates võib näha

EASi Turismiarenduskeskus valis välja kuus vähetuntud veidrat kohta, mida tasub Eestis sel suvel kindlasti oma silmaga näha.

Sarapiku talu maisilabürint

Sarapiku talu maisilabürint Puhkaeestis.ee

Jõgevamaal asuvas Sarapiku talus valmib igal suvel uue mustriga hiiglaslik maisilabürint. Suve teiseks pooleks kasvavad maisitaimed täiskasvanud inimestest kõrgemaks ning maisirägastikust, kus on palju ristuvaid käike, tuleb leida üles kontrollpunktid ning lõpuks leida ka väljapääs.

Rõuge pesapuu vaatetorn

Rõuge pesapuu vaatetorn Puhkaeestis.ee

Võrumaal asuv 30-meetrine Rõuge pesapuu vaatetorn meenutab välimuselt kahe linnupesaga puud. Arhitekt Karmo Tõra poolt loodud torn on pilkupüüdev ka öösiti, mil süttivad torni tüve, vaateplatvormideks olevaid “linnupesi” ja torni tippu kroonivat “kuldmuna” valgustavad erivärvilised tuled. Torni tipust avanevad maalilised vaated Ööbikuorule ja ülejäänud Võrumaale. Ööpäevaringselt avatud torni ülemine vaateplatvorm asub 27 meetri kõrgusel, ent lapsed saavad ronida madalamal asuva platvormi peale või vaadelda vahvat valgusmängu eemalt.

Ohessaare tuulik

Ohessaare tuulik Puhkaeestis.ee

Kui paljud meist saavad öelda, et on veetnud öö tuulikus? Saaremaal Sõrve säärel, Ohessaare panga vahetus läheduses ja mererannast 100 meetri kaugusel pakub romantilist elamusmajutust pukktuulik, mille teisel korrusel on magamistuba ning esimesel korrusel puhkeruum pikutamiseks ja einestamiseks.

Otepää tervendav kivilabürint

Otepää kivilabürint on endise hiiemäe osa ja tugevalt maaenergiaga laetud väepaik. Labürint koosneb kuldlõike spiraalist ja Chartres’i labürindist. Kui spiraal andvat rahu ja tasakaalu inimese närvisüsteemile, siis labürindis mõjutavat inimkeha paralleelselt kaks jõudu – maakiirgus ja kosmiline kiirgus. Aastaringselt kasutatav labürint on Prantsusmaal Pariisi lähistel asuva maailmakuulsa Chartres’i labürindi koopia ja koosneb 11 rajast, on 11 meetrit lai ja 500 meetrit pikk.

Eesti Huumorimuuseum

Eesti Huumorimuuseum Puhkaeestis.ee

Raplamaal asuva omamoodi muuseumi tegevuse eesmärk on huumoritemaatika kogumine, säilitamine ja eksponeerimine, huumoriõhtute, karikatuuride ja saržide töötubade korraldamine ning kõik muu, mis on seotud huumoriga, eelkõige Eesti huumoriga.

Kurese muinasküla

Kurese muinasküla Puhkaeestis.ee

Muinasaegse struktuuriga mahajäetud Kurese sumbkülast on leitud Pärnumaa teadaolevalt vanim kalme, mille vanust arvestades asustati küla enam kui 1000 aasta tagasi. Ümbruskonnas on maalilised vaated igas suunas ning endisaegsed varemed erinevat tüüpi külaehitistest – majadest, kaevudest, keldritest ja kiviaedadest, kus kõikjal on ehitusmaterjaliks kasutatud paekivi.

