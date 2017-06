Maksupoliitika eri

Sergei Kraana: Kuidas hoiduda suhkrumaksust * Maksu alla iga taks! * Loosungid * Maksku mis maksab! * Karikatuur

Põlvalane Anatoli Ploom on väga rahumeelne inimene, kes ei tee kärbselegi liiga. Kogu oma energia on ta siiani suunanud leiutistesse, mis toovad kasu inimkonnale, suurendades sisemajanduse kogutoodangut. Tema kõige kuulsam leiutis on tuule jõul liikuv samovar, viimaste leiutiste hulgas on aga isesõitev jalgratas, mille külge kinnitatud sadula peal on sõitjal mugav istuda, et sõiduvahendile pedaalidega hoogu anda.

Kui aga Põlvasse jõudsid kuuldused, et valitsusel on kavas kehtestada poes müügil olevatele suhkruga magustatud jookidele suhkrumaks, vihastas mees tõsiselt ning asus ihuüksi suhkrumaksuvastase võitluse eesliinile.

Kuid Anatoli Ploom ei ole tavaline maksudest kõrvale hoidja. Ta otsustas mängu panna kogu oma leiutajanutikuse ning välja mõelda viisi, mis võimaldab suhkrumaksust täiesti seaduslikult mööda hiilida.