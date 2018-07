Marek Strandberg: loomad ei oska sildilt lugeda, et teisel pool ökodukti hunti pole

"Ma arvan, et inimestel, kes seda asja poliitiliselt ja äriliselt ajavad, puudub see tunnetus. Nad on kahjuks harimatud ja laamendavad looduses.

Kõige ohtlikumad on meie hulgas praegu need ametnikud, bürokraadid ja ettevõtjad, kes ei mõista looduse keelt.

Samamoodi on majandus üks paljudest lugudest. Ka raha on üks neist muinasjuttudest, mis olemas on. Raha ei ole ju päriselt olemas, ta on olemas meie mõistuses, on lihtsalt üks meeldiv kokkulepe."