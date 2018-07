Margus Mikomägi ülevaade: selle suve teatrist ja tendentsidest

Kusagilt on ringlema läinud arv 60. Saa nüüd siis aru, kas nii palju on suvekuudel esietendusi või nimetusi, mille küljes silt “suveteater” – kas arvestatud on ka mullu esietendunud lavastusi. Neid, mis publikumenukad ja mida jälle mängitakse.

Seoses kuuekümnega räägitakse juba ülepakkumisest. Tõsi, et üks inimene ei jaksa ilma füüsilise pingutuseta hoomata, milline on Eesti teatri pilt. Tibusid loetakse sügisel ja küllap teatriagentuur arvud kokku lööb. Siis saab ka hinnata, kas lavastusi oli palju. Hindamiskriteeriumiks: kas nii sisult kui vormilt väga erinevatele teostele jätkus publikut.

Teatrit ei saa kunagi olla liiga palju

Ma ei mõtle, et teatrit on palju, ega seda, nagu õpetataks meil näitlejaid välja rohkem kui vaja. On üsna selge ju, et mida rohkem on teatrit ühikuna, seda enam on keskpärasust, aga seda enam on ka tippe.

Nii on ka näitlejatega. Öelda, et nad ei mahu riigiteatritesse, pole argument. Nad mahuvad meie kultuuri.

Andrus Vaarik on küll oma viimatistes avalikes esinemistes rõhutanud, et teatrikool on kutsekool. Ta ei täpsusta, kas mõtleb kutsekooli tema ajal või on kool selline nüüd.