Mart Poom MMi eel: suured tegijad on valmis võitlema nagu gladiaatorid, aga jalgpallis on kõik võimalik

"Emotsioonid, kirg, draama, võidurõõm ja kaotusvalu, mida see mäng pakub, puudutavad kõiki, nii väikesi kui suuri. See võib küll kõlada karmilt, aga jalgpalli MMil lähevad riigid piltlikult öeldes üksteise vastu sõtta. See on kaasaegne vaatemäng, samasugune, mida omal ajal etendasid gladiaatorid. Aga mine sa tea, kes võidab! Vahel võib võita ka väiksem ja nõrgem."