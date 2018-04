Meego Remmel: Pööningult kõrgemale. Mis juhtus uskmatu Toomasega?

Keegi on võimeline meie ellu astuma vaatamata lukus ustele — olgu Toomase või meie endi sees ja ümber? Oleks raske üle hinnata taoliselt lõimuvate realiteetide sünergia mõju.

Evangeelium (kr ’rõõmusõnum’) ütleb, et Jeesus kinnitas tema ülestõusmise reaalsuses kahelnud Toomale: „Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi,” ja lisas: „Pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik!“

Julgen kahelda, et kõik Jeesuse surnuist ülestõusmises veendunud inimesed tema elusu(uru)st samamoodi kogenud oleksid. Siiski on inimolend — homo sapiens — läbi aegade ühel või teisel viisil ikka ja jälle aru saanud kellegi-millegi kõrgema ilmumisest keset omaenese elumaailma, teisisõnu tabanud teatud paradigmanihke esilekutsuja tulekut omaenda peaga mõtlemise „pööningukapis“, kusagil „ülemises toas“ — ainiti talle eksistentsiaalselt omasel moel avanenud ukse lävel. Ja pärast seda ollakse pigem „usklik“, mitte enam „uskmatu“.

Olen ka ise midagi niisugust kogenud. Aga sina?

Tooma jaoks läksid korraga kõik uksed enneolematult valla. Vana riidekapi taoliselt suletud ruumist oli ühtäkki saanud otsekui avatud taevas. Toomas oli keset seda taevalikku reaalsust nagu surma ja elu üle kõrguva Kõigekõrgema enese audientsil.

„Minu Issand ja minu Jumal!” hüüatas ta. Evangelist, kes näikse sellest kirjutades ka ise hämmingus olevat, unustab isegi mainida, kas Toomas üleüldse enam Jeesuse haavaarme puudutama hakkaski. Võib-olla polnud seda enam tarviski? Jeesuse ilmumine oli liiga selge, et selles kahelda?

„Minu Issand ja minu Jumal!“ Muud polnudki Toomal enam vajagi. Uks oli liiga lahti, et selle avatust järele proovida.

Kas ja mis võiks meid täna samamoodi veenda?

Jeesuse Issandaks tunnistamise ja tema ülestõusmise tunnistajate vastu väe ja võimuga võidelnud Saulus, kes ka ise aastaid hiljem midagi taolist koges, hakkas apostel Paulusena sedasama usku tunnistama ja üle omaaegse Rooma impeeriumi tuntuks tegema. Ta kirjutas aastaid hiljem oma kirjas roomlastele: „See on ususõna, mida me kuulutame. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse.”

Südameuksed avanevad hingede poole?

Jeesusel oli siiski veel midagi Toomale lisada. Ja see midagi sai elunägemuslikuks mitte ainuüksi Tooma, vaid kogu Jeesust ülestõusnud Issandaks tunnistanud kristlaskonna jaoks. Nimelt kinnitas Jeesus: „Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad!”