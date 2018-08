Mehe peale ei tohi häält tõsta, ta peab pilku kartma!

Vanamees sisenes valimisjaoskonda ja küsis ühe komisjoni liikme käest: “Kas ma võin teada saada, kas mu eit on valimas käinud?” – “Loomulikult, kohe vaatame. Jah, tema allkiri on siin olemas. Kas te ei ela siis naisega koos?” – “Ei, ta on juba 15 aastat surnud, kuid käib igal valimisel hääletamas. Aga mina ei suuda teda kuidagi tabada!”