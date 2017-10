Mere kütkes, enda hooles: Ruhnu ja Kihnu

Kui rannarootslased 1944 Ruhnust lahkusid, võtsid nad kaasa 1618. aastal trükitud piibli ja ka värvilised klaasid pühakoja tinaraamidega akende seest. Vana piibel pidi saama koguduse nurgakiviks uuel maal, aga aknaklaasid jutustasid kalleid esivanemate lugusid. Peremärgid, kunagiste õpetajate nimed ja … kaks meest paadis – klaasile maalitud tänu Jumalale merest pääsemise eest.

1998 naasid värvid Ruhnu kirikusse, kui klaasikunstnikud valmistasid Stockholmi ajaloomuuseumis säilitatavatest originaalidest koopiad. Siis meisterdasid nad kirikuõpetaja Harri Reinu palvel ka ühe uue, tema nimetähtedega aknapildi, mis kujutas lammast võidulipuga. “Kristus Jumala tall … ja lipp tähendab võitu. Talle võit on ristil, nii need asjad on mulle seostunud,” selgitas Harri Rein (1926–2017) toona.