Metsaaktivist Indrek Vainu: ma ei tahtnud ministritele hirmu nahka ajada, soovisin vaid küsimustele vastuseid saada

Kas see on õige, et te läksite keskkonnaminister Siim Kiisleriga kohtuma ja panite tema lauale kasti, et pakkige asjad kokku?

Päris nii see ei olnud. Oli üks üritus, kus ka Kiisler oli kohal, ja sel ajal, kui kohvi joodi, ma käisin korra üleval ära ja panin Kiislerile laua peale kolimiskasti.

See oli üks aasta alguse olukord, kus plaaniti praegust Isamaad välja vahetada Vabaerakonna vastu. Ma mõtlesin, et jooksen natukene ajast ette ja aitan Kiisleril kasti valmis panna. No ikka sõber peab aitama. Kahjuks see poliitiline vangerdus jäi ära.

See, mis te Janek Mäggi juures tegite, oli teater?

See oli demonstratsioonesinemine. Seda võib mingis mõttes teatriks nimetada, aga tegu oli ikkagi meeleavaldusega. Meeleavaldus ministri kabinetis.

Minister ise ütleb ja on seda ka varem öelnud, et rahvas on eriplaneeringu osa ja pole täpselt selge, mida see tähendab. Ja ta ei suutnud sellele küsimusele tegelikult vastata. Minu intensiivsus rääkimisel oli selline, et sel hetkel võis see tunduda veidike ründav. Aga kindlasti ei olnud midagi sellist “oleks tal olnud relv” ega kavatsenud keegi ministrit aknast välja visata.

See on luuleline, emotsionaalne tõmblemine ministri poolt.

Kus saab näha nimekirja inimestest, kes on teie MTÜ-le raha annetanud?

Kas te olete mõistuse juures? Kuidas niisugust asja teha, ilma et me rikuksime seadust?