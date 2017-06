Mida ette võtta, et augustis Kanal 2 ja TV 3 edasi vaadata?

Olukorras, kus Kanal 2 ja TV 3 alates 1. augustist vabalevist kaovad ja oma lemmiksaadete edasi­vaatamiseks peab liituma tasulise teenusepakkujaga, on igati mõistlik aegsasti tutvuda võimalustega sobiva tele­operaatori leidmiseks.

Olgu algatuseks öeldud, et kellele piisab ETV, ETV2, ETV+ ja Tallinna TV programmist, ei pea midagi ette võtma. Need telekanalid on vabalevis ehk tasuta saadaval ka pärast 1. augustit.

Kuna aga Kanal 2 ja TV 3 on otsustanud vabalevis edastatavate kanalite hulgast lahkuda, siis 1. augustist nende programmi enam tasuta näha ei saa.