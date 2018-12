Mida võiksid Faehlmann, Kreutzwald ja Koidula praeguse Eesti elu kohta öelda?

150 aastat tagasi olime me rahvana ajaloo mänguväljale tulemas. Aga kas vääramatult? Maarahva teine, lihtsalt seni lõpuni mängimata tulevik on ju hoopis ajalukku minek, parema paiga ja palga saanuna “armsa” isamaa ja seejärel emakeele unustamine.

Aastal 1869 peeti Tartus juubelipidu. Kuna see oli eestlaste esimene suurpidu, tekib muidugi küsimus, et millist juubelit siis õigupoolest tähistati. Eks ikka pärisorjuse kaotamise ehk Liivimaa talurahva pärisorjusest vabastamise 50. aastapäeva. Tõenäoliselt pühendas eesmärk abinõu: niisuguse juubeli puhul maarahva laulupeo korraldamist oli ju peaaegu et võimatu keelata!

Pole kahtlustki, et esimesest ühisest peost sai rahva üks nõudlikke koputusi tuleviku uksele. Oli ju “Papa” ehk Johann Voldemar Jannsen aastaid maameest kirjasõna kaudu eestlaseks saama julgustanud.

Väikese liialdusega võib öelda, et 149 aastat tagasi ei koputatud Tartus mitte ainult eestluse uksele, vaid murti ühise lauluga terve sein maha. Ja agaramate murdjate hulka kuulus ka Jannseni toona 25aastane tütar Lydia.

Üks asi on noore naise tohutu koormus ettevõtmise korraldajana, teine see, et koorid esitasid ka kaks tema tekstile loodud laulu: poetessist veel veidi noorema Aleksander Kunileidi “Mu isamaa on minu arm” ning “Sind surmani”.

Võrdne võrdsete seas

Oma ajastu juhtmõtlejate hulka oli Lydia Jannsen jõudnud veelgi varem. Isal aitas ta ajalehte toimetada juba Pärnu ajal, kui aga pere 1863. aasta lõpul Tartusse kolis, tõusid Lydia terav mõistus ja osav sõnakasutus eriliselt esile.

Vast kõige selgemini on Koidula rolli tähtsuse välja toonud Malle Salupere oma raamatus “Koidula. Ajastu taustal, kaasteeliste keskel”, kus autor nimetab “Kirjaneitsit” Jannseni-Koidula salongi ehk paljude osavõtjatega arutelude “vaimseks esiviiuliks”.

Kusagilt pidi selline vaimsus ka lõivu nõudma. Nii kirjutabki Madli Puhvel oma raamatus “Lydia Koidula. Elu ja aeg”, et “lihtsad tartlased pidasid teda teinekord hajameelseks, kui ta tänaval mööda tuhises, hooletult riides, ikka rutates, sügavalt mõttesse vajunud, ümbrust tähele panemata”.

Ilmselt on paljud meist käsitlenud Koidulat lihtsustatult, skemaatiliselt, mahutanud hinnangusse “traagilise saatuse ja ilusate juustega luuletaja, kes armastas väga oma isamaad”.

Tegelikult oli ta võrdne võrdsete seas seltskonnas, kuhu kuulusid tema enda järjekindel ja tegus, küll võib-olla mitte nii suurte vaimuannetega isa Johann Voldemar Jannsen; lauluisa Kreutzwald, kellega Koidula 1867. aasta lõpus kirjavahetust alustas; tormakas isemõtleja Carl Robert Jakobson ning rahvaluule kogujana hiljem legendiks saanud Jakob Hurt.

Kõigil oma suhe tulevikuga

Silmas peab pidama, et kõigil neil oli oma suhe isamaa ja eesti keelega, kõik nad nägid eestlaste tulevikku eri nurga alt. Väidab ju ka Malle Salupere, et “Kreutzwald ei pidanud eestlaste iseseisvat tulevikku võimalikuks ja töötas, nagu ta sõber Faehlmann enne teda, pigem selle nimel, et püstitada ühele kaduvale rahvale üle aegade ulatuv mälestus- märk”.

Küll pole märkigi sellest, et Koidula eestlaste tulevikus kahelnud oleks. “Tohutut energiat, sütitavat usku ettevõtmiste õnnestumisse, organiseerimisvõimet ilmutas ta rahvusliku liikumise tõusuaastail, olles kõigi algatuste juures üheks võtmekujuks,” kinnitab Malle Salupere ilmse poolehoiuga.

Lydia Koidula särav isiksus ja tema väidetavalt üsna vaba suhtlemisviis andsid aga ainet juttudele, kus Kirjaneitsit ja tolle aja olulisi mehi nähti “pisut rohkema” kui vaid muutuste algatajate ning mõttekaaslastena.

Kõne all on olnud naisest kaks aastat vanem tulipea Jakobson, neli aastat vanem Hurt, aga ka 40 aastat vanem Kreutzwald. Armastus armastuseks, eaka mehe ridadest ja nende vahelt õhetab seda päris kenasti. Küll on kahe loomeinimese sadadesse trükitud lehekülgedesse ulatuvat kirjavahetust hinnatud “19. sajandi kirjanduse ajaloo kahtlemata kõige silmapaistvamaks dokumendiks”.

Koidula ise suunas oma lootused aga soomlasest kirjasõbrale, mõned aastad endast nooremale Antti Almbergile. Juba oli mees kinkinud naisele kimbu punaseid roose, juba oli naine vihjanud, et ootab kosimist… Aga ei, ühel või teisel põhjusel lõi Almberg põnnama.

Selle valiku ja võimaluste taustal on isegi kummaline tõdeda, et saatus viis kokku – küllap oma irooniavõime näitamiseks – just eestlaseks olemise tulise eestkõneleja Koidula ja saksastunud lätlase Eduard Michelsoni, kes esindas põhimõtet, et rahvuse rõhutamine külvab vaid vaenu.

Jah, uurijad on väitnud, et muidu olevat Eduard olnud Lydiale hea mees, aga vaimse vabaduse andmisest oli asi siiski kaugel. Ning vabaduseta kaotab ükskõik milline mugavus või hool mõtte.