Miks Aarne Üksküla valis härra Mauruse rolli mantlipärijaks Aivar Tommingase?

Aivar Tommingas: „See foto on mul siiani alles. Ju Reet Neimar teadis, et Aarne Üksküla on mu lemmik. Millal see lemmikuks saamine sündis, seda ma ei mäleta. Aga mingil ajal hakkasin märkama, et Aarne puhul on tegu millegi väga erakordsega laval.

Me ei olnud tegelikult Aarnega väga lähedased tuttavad. Paar korda vast sattusime tänaval kokku, tervitasime.

Miks ta mind oma härra Mauruse kuju mantlipärijaks pakkus, ma tõesti ei tea. Ju ta siis oli mind laval ikka näinud. Aga ikkagi tuli see pakkumine mulle väga suure üllatusena. Väga meeldiva üllatusena, sest ma oma teatripõlvest midagi meeldivamat ei mäletagi.

Aarne mängis härra Maurust Elmo Nüganeni lavastuses. Ühel päeval helistas Elmo mulle ja ütles, et Aarne läheb Mauruse rolli pealt ära ja tahab, et mina seda edasi mängiksin.