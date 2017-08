Miks kandis Feliks Leet laudas nahkmantlit? "Kui lehm sind täis pasandab, saavad laudamehed su otse voolikust üle lasta"

Eile lahkus meie seast 95aasta vanuses legendaarne raadioajakirjanik Feliks Leet.

2006. aasta detsembri Õhtulehes ilmunud Urmas Vahe artiklis „Feliks Leet – reporter popis nahkmantlis“, rääkis Leet, et nahkmantel on praktiline riideese: „Minu koht oli ikka põllul, laudas või merel. Laudas olen kõike rõõme tunda saanud. Küll lehmal tagumistest jalgadest hoidnud ja ilmale tuleva vasikaga tõtt vahtinud. Ja mitu korda on mind tõsise p**arahega üle kallatud. Tead, miks tuli vormirõivas enne lauta minekut selga panna? See popp nahkmantel. Kui lehm sind täis p**andab, saavad laudamehed su otse voolikust üle lasta.“

Kolleegid ajakirjanike liidust meenutavad nekroloogis, et Leet oli kahtlemata ajakirjanik „jumala armust“. Pärast demobiliseerumist Eesti laskurkorpusest, kus ta teenis aastail 1943–1946, suunati ta ajalehe Noorte Hääl osakonnajuhatajaks, sealt aastaks ajalehe Nõukogude Hiiumaa toimetajaks ning seejärel töötas ta 40 aastat (1952-1991) Eesti Raadio Lõuna-Eesti korrespondendina. 1967. aastal lõpetas ta kaugõppes Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo erialal cum laude.

Oma karjääri jooksul jõudis Leet teha tuhandeid intervjuusid ja reportaaže Eesti maaelust ja põllumajanduslikust tootmisest nii „Päevakajale“ kui ka teistele uudistesaadetele, samuti populaarsele põllumajandussaatele „Tere hommikust, põllumehed!“.