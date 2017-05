“Mina näen” projekt aitab pimedatel tantsupeost osa saada

Tantsupeomuuseumi projekt “Mina näen” annab 50 nägemispuudega inimesele esmakordselt võimaluse n-ö pealtvaatajate rollis taktiilsete teatmike ja peo kirjeldustõlke kaudu suvel XII noorte tantsupeost osa saada.

„On väga tähtis, et saaksime tantsupeolt saadavaid elamusi edasi anda võimalikult paljudele inimestele. Projekt “Mina näen” võimaldab vaegnägijatel ja isegi pimedatel saada osa tantsumustritest ja peolugudest, mis raamatute ja tantsukirjelduste kaudu nendeni viiakse,“ ütles ürituse patroon, koorijuht ja riigikogu liige Laine Randjärv.

“Mina näen” koostööprojekti eestvedaja, tantsupedagoog Angela Arraste sõnul on see esimene katse võimaldada tantsupidu tajuda nägemispuudega inimestel. „Soovime, et nägemispuudega inimesed oleksid samuti Kalevi staadioni tribüünil ning tunneksid rõõmu meie ühisest suurpeost. Ootame noorte tantsupeole Tartu Emajõe - ja Tallinna Heleni kooli noori, aga loomulikult ka kõiki teisi, kellel nägemispuude tõttu on jäänud tantsupeoemotsioon saamata,“ ütles “Mina näen” projekti idee autor.

„Saame teha võimatu võimalikuks hea tahte ja kaasaegsete tehniliste vahendite abiga ning liita tantsupeo protsessi sotsiaalse grupi, kes objektiivsetel põhjustel on nendest pidustustest varem kõrvale jäänud,“ lisas Arraste. Koostöös Soome Nägemispuudega Inimeste Liidu trükikojaga valmib 50 taktiilset teatmikku paisupaberile trükitud tantsunumbrite joonistega, mis kompimise teel muutuvad sõrmede all tunnetatavaks. Samuti on puntkirjas lisatud peo logo, tantsude nimed ning tantsu esitav rühmaliik.

Lisaks teatmikule toetavad visuaalse pildi tajumist kõrvaklappide kaudu kaks kirjeldustõlki, kes kirjeldavad tantsijate tegevusi ja liikumisi. Pärast Noorte tantsupidu jäävad taktiilsed teatmikud koos salvestatud kirjeldustõlkega Pimedate raamatukokku.

XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” leiab aset 30. juunist 2. juulini. Tantsupeo I etendus toimub Kalevi keskstaadionil 30. juunil kl 19, II etendus 1. juulil kl 13 ja III etendus 1. juulil kl 19.

Projektis „Mina näen“ osalejad jälgivad peaproov kontserti, mis toimub 30. juunil algusega kell 15.00.