Mis sinna metsa minna ehk 6 asja, mida teha Ostrova festivalil Setomaal

Ostrova Festival toimub juba seitsmendat korda ja annab Setomaa muusikutele võimaluse end suurel laval näidata. Lisaks tulevad kohale Eesti tippmuusikute kollektiivid, et pakkuda kohalikele elanikele kuulamisnaudingut ja festivalielamust.

1. Kuula Seto leelot ja saa osa kultuurist!

Ostrova Festivalil esineb Võru seto leelokoor Helmekaala’, kes laulab nii vanu kui ka uusi laule uues võtmes. Hea tuju tekitajaks on tuntud poplaulud sügavmõtteliste murdekeelsete sõnadega. Esindatud on ka meeste leelokoor Seto Miihi Summ ja Meremäe Noore’ Mehe’.

2. Naudi popp- ja rokkmuusikat!

Festivalil esineb 15 erinevat muusikakollektiivi! Teiste seas näeb laval nii Winny Puhhi, Shanonit, Kruuvi, Sõpruse Puiesteed, Dagöt kui ka Kalle Seppa!

3. Osta kohalikku käsitööd!

Festivalile tuleb üle 20 käsitöölise, kes müüvad isevalmistatud ehteid, keraamikat, sepiseid, kudumeid ja palju muud. Samuti on võimalik kohapeal ka ise meisterdada!

4. Vaata teatrietendust!

Laupäeval algab festivalipäev Lasteteatri etendusega „Kuidas saada heaks“, mille lavastaja on Donald Tomberg. Mängivad Horre Saluste ja Indrek Kruusimaa. Etenduses on palju muusikat ja natuke värssi.

5. Söö kodukohvikus!

Tänavusel festivalil on võimalik maiustada enam kui 20 kodukohvikus! Pakutakse laste lemmikuid pannkooke, värsket kala, lambaliha, pitsat, tatra tooteid ning teisi maitsvaid küpsetisi.

6. Telgi ja maga tähistaeva all!

Ostrova Festivalil on suur telkimisplats, kus saab rahulikult öö mööda saata. Ööbijatele pakutakse puhast näopesuvett, tualette ning eksklusiivse vene sauna kasutusvõimalust!

Ja lisaks: kuni 12aastased saavad tasuta. Aga miks?

„Ostrova Festival on mõnus koguperefestival, kuhu tasub ka lapsed kaasa võtta. Ka meie külas on praegu igas talus sirgumas väikseid, toredaid tüdrukuid ja poisse, kes hea meelega mängukaaslased vastu võtavad,” ütles korraldaja Aime Tulp.

Festivalialal on kiiged nii suurematele kui ka väiksematele. Pisematele külalistele on olemas liivakast, kus lõbusalt teiste lastega aega veeta. Festivalialal on ka lastetelk, kus saab joonistada, lugeda ning mängida lauamänge. Eesti suurim discgolfi klubi Chilli Disc Golf toob kohale ka discgolfi korvi ja kettad. Seega spordihuvilised saavad muusika vahepeal harjutada ketta korvi loopimist.

Ostrova Festivali 2. päev algab lasteteatri Mäng etendusega „Kuidas saada heaks“. Etenduses on palju nii muusikat kui ka juttu.

Pärast teatrietendust algab Rikka Ivvani pillilaagri laste kontsert. Juba 15. aastat kogunevad pillimänguhuvilised lapsed ja noored juulikuus Rikka Ivvani pillilaagrisse, et õppida selgeks mõni uus pillilugu või proovida hoopis mõnda uut pilli. Laagris õpitud lood tulevad esitlusele Ostrova Festivalil.

Ja veel üks lisapõhjus: esinejad vastavalt kuulajate soovile

„Meie eesmärk on kutsuda Setomaale Eesti populaarsed ja andekad muusikud, et pakkuda kohalikele elanikele täisväärtuslikku meelelahutust. Sama oluline on ka kaugemalt tulijatele tutvustada Seto kultuuri, muusikat ja maitseelamusi,” ütles Aime Tulp.

Festivali esimesel päeval astuvad üles Konterbant, Heavy Beauty, Dagö, Reminders, Apelsin ning õhtu lõpetab suurejooneliselt ansambel Winny Puhh.

„Oleme kava kokkupanemisel lähtunud festivali külaliste muusikaeelistustest. Küsime alati tagasisidet ja võtame seda ka arvesse järgmise festivali korraldamisel. Samuti soovime Ostrovasse tuua põnevaid kollektiive, kes pole ehk nii laialdaselt tuntud, kuid kes pakuvad tõelist muusikaelamust,“ rääkis Aime Tulp muusikute valimisest.

Rohkem infot www.ostrova.ee