Moskva lavastaja: propaganda on paljudel meie inimestel kaotanud rahu orientiirid ja häälestanud nad sõjale

Aleksandr, kas sõda tuleb? (Paar päeva enne meie jutuajamist on Ameerika, Prantsuse ja Inglise õhuväed pommitanud Süürias president Bashar al-Assadi režiimi positsioone. Venemaa on al-Assadi liitlane.)

(Aleksandr Ogarev vaikib. Tean, et ta teab – sedasama küsimust küsitakse Mart Kivastiku näidendis korduvalt. Situatsioonid korduvad. Näidend räägib 1939. aastast, kui Konstantin Päts kirjutab alla Vene baaside Eestisse lubamise lepingule.)

Kas sõda tuleb?

” Kindlasti on raske oma samovariga tulla maale, kus inimesed seda aega detailideni tunnevad, on selle aja ja ajaloo läbi elanud ning kannavad endaga kaasas. Ma ei taha olla kohtunik, ei taha teha nägu, et tean rohkem, mõistan enam.

Paljud Venemaal kardavad, et jah, tuleb. See on kurvastav. Propaganda on paljudel meie inimestel kaotanud rahu orientiirid ja häälestanud nad sõjale. Ma just lugesin oma naisele ette Facebooki-kommentaari, kus keegi naine, teatrikriitik (!) kirjutab, et kaua me kannatame seda Trumpi. Et vaja on vastata, miks me ei anna vastulööki. Ei ole vaja peatuda, kolmas maailmasõda tuleb nagunii, ja ta on veendunud, et seda on võimalik võita.

Poliitikud on ebaadekvaatsed ja ka rahvas muutub samasuguseks, verejanuliseks, julmaks. Keskkond sõja pidamiseks on ... nii-öelda ette valmistatud.

Kui te nõustusite pakkumisega see näidend Eestis lavastada, mida siis mõtlesite?

Ma kõigepealt lugesin kõike, mida oli võimalik, selle teema kohta. Venemaal ei ole tahetud kunagi rääkida, veel vähem lavastada näidendit sellest, mida me oleme teinud eri maade inimestele. Kui me sellest ei räägi, siis jäämegi inimesteks, kes kiitlevad oma barbaarsuse ja verejanulisusega, impeeriumiga, mis on pseudovõidukas.

Tahaks vaadata seda aega vene inimese pilguga, kes tunneb häbi selle pärast, mis toimus siis ja sünnib praegu. Kindlasti on raske oma samovariga tulla maale, kus inimesed seda aega detailideni tunnevad, on selle aja ja ajaloo läbi elanud ning kannavad endaga kaasas. Ma ei taha olla kohtunik, ei taha teha nägu, et tean rohkem, mõistan enam.

Millisena te president Kons­tantin Pätsi näete?

Ma näen inimest, kes tahtis hoida Eestit. Tahtis, et Eesti inimesed oleksid õnnelikud. Ning ta käis seda teed ja kannatas. Selline tee on alati seotud kahtluste, intriigide, kadedusega... See tee on märtri tee. Ja märterlusest ma tahaks rääkida. Ei ole üldse lihtne iseennast orjusest välja kiskuda. Iga inimene peaks seda proovima vähemalt. Aga anda vabadus tervele rahvale, ühele maale – see on missioon, kus ei pääse ilma vigadeta, ilma eksimata. Meil kellelgi pole olemas algoritmi, kuidas mitte eksida.

President Päts oli märter, kes ei mõelnud – nagu meie juhid üldjuhul mõtlevad – isiklikule heaolule ja rikastumisele, tema mõtleski ennekõike oma inimestele ja maale, vabadusele.

Teater on suurlinnade kunst. Millised on teie suhted loodusega? (Mart Kivastiku näidendis unistab president Päts 1939. aastal, et elab nelja aasta pärast Kloostrimetsas ja peab talu.)

Teil on õigus, teater on linnade prioriteet. Ma elan Moskvas 1989. aastast. Muidugi unistan looduses elamisest. Merest. Ma olen mereinimene. Elasin oma elu esimesed kümme aastat Magadanis. See on suur sadamalinn Ohhoota mere ääres. Siis me kolisime Sotši, taas mere äärde. Ma armastan merd. Meri on unistus.