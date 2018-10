Mustad käed on puhta raha tunnus

Personalifirma Sleep and Tweet viis läbi uuringu, mis näitas, et peale Y-põlvkonna on Eestis teisigi põlvkondi, kes tööandjatelt paindlikumat suhtumist ootavad.

Valdur (37) kuulub enda sõnul M-põlvkonda. Tööl ta seni veel käinud ei ole, sest tööandjad ei vasta tema kõrgetele standarditele.