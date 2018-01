Neid nõuandeid järgides leiad kindlasti odava lennupileti

Kasutajasõbralikkuse tõttu on lennupiletite otsingulehtedest üks parimaid Scyscanner. Odavaid pileteid leiab lihtsalt ka Momondost.

Tean seda sellepärast, et võrdlesin täpselt samu reisiaegu ja marsruute korraga mitmes otsingumootoris ja odavaimaid pileteid pakkus Momondo.

Võimalik, et see oli juhus. Hinnavahe oli siiski vaid mõne euro suurune ja seepärast eelistan ikkagi seda otsingumootorit, mida on kõige mugavam kasutada.

Võib-olla on lennukipileteid otsinud veebikasutaja märganud, et otsingumootorist pileteid vaadates, vahepeal muid asju ajades ning siis näiteks kümme minutit hiljem samast kohast uuesti samu pileteid otsides on hinnad vahepeal kallimaks läinud.

Jääb mulje, nagu sinu tegevust jälgitaks. Nii see ongi.