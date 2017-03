"Niipea, kui Leida Sibul väljus oma kodu uksest, oli ta tõeline staar. Kõige paremas mõttes."

Oma daamiliku välimuse, artistliku käitumise ja särava naeratusega püüdis lauljanna igati rõhutada, et on täht.

"Leida oli tõeline staar ja särts proua, igal hetkel," meenutab muusikaekspert Olavi Pihlamägi lauljannat, kes sümboliseerib tervet ajastut Eesti estraadimuusikas.

"Ning mis on kindlasti äramärkimist väärt: ta ei läinud mitte kuhugi, ilma et poleks ennast üles löönud. Ta käis turul ka nii, et oli soengustatud ja meigitud. Ta oli tõesti proua selle sõna kõige otsesemas mõttes."

