Noor ja andekas lavastaja Helen Rekkor – nagu kuulikindel naine

Teine uuslavastus etendub VAT-teatris, teemaks – vägistamisuinutid ja sellega seonduv problemaatika. Õõvastavalt palju olen kuulnud lugusid sellest, kuis minnakse sõpradega välja ja ärgatakse kuskil võõras kohas ...

... vägistatuna?

Jah. Kuulsin ka hiljuti üht erakordselt vastikut lugu. Noor naine ärkas võõras kohas. Läks politseisse. “Minge günekoloogi juurde, võtke tõend,” öeldi seal. Leiti, et on. Jah, olnud karm vahekord, aga noh – noored viimasel ajal nii teevadki. Asi jäi soiku. Sõbranna pakkus, et võiks siis sotsiaalmeedias olukorda lahata, aga ohver ei julgenud. Mõistetav ka.

Hea oleks saada ka teise poole vaatepunkt... Tüübi, kes droogi andis ja vägistas – üksi või koos sõpradega.

Jah, kuna see inimene on teada, siis töötangi selles suunas, et võiksin temaga kas või anonüümselt suhelda. Saadame peatselt välja ka pressiteate, et koguda sarnaseid lugusid. Strukturaalselt tuleb see puslenarratiivne mitteli-neaarne lugu, mille kirjutab kokku Mihkel Seeder.

Ja kolmas töö?

Minu kummardus Eesti üksikemadele. Umbes aasta tagasi öeldi välja seisukoht, et aasta emaks ei sobi kandideerima üksikemad. XXI sajandil! See on nii uskumatult jabur. Suurema osa eesti rahvast on üles kasvatanud üksikemad ... minu ema kasvatas mind ka üksinda, ja ma ütleks, et täitsa tore laps sai. Kavatseme põhjalikult küsitleda üksikemasid. Idee aitab lahti kirjutada Piret Jaaks. Aga see tuleb alles järgmisel suvel...

Helen Rekkor soovitab Kogesin vabariiklikul kooliteatrite festivalil, et järeltuleval põlvkonnal on nii mõndagi öelda. Enim puudutas mind Tartu Waldorf Teatri lavastus “Üks väike tuba”, mis kontsentreerib 100 aastat Eesti ajalugu sajasse minutisse, tehes seda täpsuse, valu ja vaimukusega. Soovitan kuumalt kõigile Eestit armastavatele inimestele. Kas räpp kui žanr saab olla helge ning eesti keelt ja meelt väärtustav? Kuulake huumoriräpi duo Karmo ja Küberünnak lugu “Maalt”. Mis sinu hinges heliseb? Millest tahaksid kirjutada, laulda, luua? Tee seda!

Pärast meie vestlust läheb Helen Polygoni lastele teatritundi andma. Ja mina leian end mõttelt, et on jah ratsionaalne piiga see Helen Rekkor, aga tegeleb tundlike naisteemadega. Kuigi mängida võiks hoopis kuulikindlaid naisi.