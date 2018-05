Noore naise emaks saamise raske teekond. Kairi ja Noora lugu

"Lapsesaamise soov oli minuga kogu aeg kaasas käinud. Ning jõudiski kätte hetk, mil tundsin, et seniseid õnnestumisi võiks kroonida üks pisike inimene, kellele ühel päeval oma teadmisi ja kogemusi edasi saan anda. Kui esimest korda lapseootele jäin, seda 2014. aasta sügisel, sai selgeks, et mul on kaasasündinud eripära – vaheseinaga emakas."