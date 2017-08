NOSTALGIA: Nõukogude Liidus üles kasvanud naine joonistab oma lapsepõlve

Kuni oma viieteistaastase sünnipäevani elas Zoya Cherkasskaya-Nnadi Ukraina pealinnas Kiievis, mis toona kuulus Nõukogude Liidu koosseisu. Koolis käis ta kunstiringis ning kunstiga jätkas ta ka tegelemist pärast seda kui kolis koos perega Iisraeli.

Nagu Zoya meenutas, õpetati Kiievi kunstikoolis peamiselt tehnikat, joonistamise autentsust ja realismi. Iisraelis kohtas Zoya täiesti vastupidist lähenemist: neid õpetati kõigepealt looma ja mitte mehaaniliselt tegelikkust jäljendama, kirjutab lifter.com.ua.

Nüüdseks on Cherkasskaya-Nnadi tunnustatud kunstnik, kes on kuulus just oma naiivselt ausate maalidega, mis kujutavad nõukogude mineviku lapse silmade läbi.

Kas tuleb tuttav ette?

Rohkem pilte vaata SIIT.