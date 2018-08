"Öed" Tuuli Rand ja Kristel Aaslaid: käppijaid on jagunud mõlema soo esindajate seas

Kas keerasite selle looga – ja ka palaga “Ära käpi mind!” – vindi kõvasti üle või oletegi oma sügavamalt loomult vabad ja sõltumatud?

K.A: Mõneti küll. See maaka hing lööb ikka välja! Muusika, looming – see peab tulema südamest, kõnelema sellest, mida sa tead. Vint üle või mitte, ju siis oli vaja need asjad enda seest välja saada.

T.R: Umbes sellised oleme me ka päris elus. Hindame ausust ning vabadust. Ja pulli peab ka saama!