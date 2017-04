Olde Hansa aitab noorte sõudjate aerud vette

Teatrisöömingute hooaja alguses andis keskaegne restoran Olde Hansa lubaduse toetada Eesti noori sportlasi ja annetada igalt teatrisöömingu piletilt kaks eurot Jüri Jaansoni Fondi.

Nüüd, hooaja viimasel etendusel anti Jüri Jaansonile isiklikult pidulikult üle noorte sõudjate toetuseks kogunenud 660 eurot.

„Iga noore sportlase elus on kõige raskem aeg siis, kui ta on 18-21 aastat vana. Just siis tuleb noorel inimesel jõuda selgusele, mida ta oma eluga peale soovib hakata. Kas jääda spordi juurde või valida mõni teine tee? Just sellel ajal vajavad noorsportlased kõige rohkem toetust ja seda me neile ka pakkuda püüame,“ ütleb Jaanson.

„Iga toetus sellesse fondi on noorte sportlaste jaoks kulla hinnaga ja äärmiselt oluline. Ma soovin väga tänada panustamise eest Olde Hansat ja ka kõiki teisi, kes on Jüri Jaansoni fondi annetusi teinud,“ lisab ta.