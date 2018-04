Olev Remsu reisikiri Vietnamist | Ei mingit lugupidamist liikluseeskirja vastu, igaüks sõidab, kuidas heaks arvab

Tulen just Vietnamist ning turistile on seal raskeim katse minna üle tänava. See on elu küsimus. Sebra ei peata ühtki sõidukit, ei hoolita suurt ka harvade valgusfooride punastest tuledest, kui jalakäija suunale põleb roheline. Kohalik aga läheb igalt poolt, kust talle lühim tee, ei viska pilku ei paremale ega vasakule, astub julgelt sõiduteele, hoiab veel nina mobiiltelefonis. Ja kõik sujubki lepase reega, allaajamisi ja otsasõite on kole vähe, kokkupõrkeid ei esine kuigi palju ning ametliku liiklusstatistikagi järgi pole lood sugugi kõige kehvemad.