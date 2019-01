"Õlimäe õitest" tuntuks saanud eakas nunn kaotas elu tuleõnnetuses

Kuigi ema Ksenia, kodanikunimega Silvia Salasoo oli juba üle üheksakümne aasta vana ning valmis igavikku siirduma, saabus surm õnnetuse tagajärjel.

Ööl vastu 23. detsembrit 2018 puhkes Jeruusalemmas Issanda Taevaminemise kloostris tema elupaigas tulekahju ning ema Ksenia suri vingumürgituse tagajärjel, kirjutab ajalehes Eesti Kirik Liina Raudvassar, kes oma hiljutisel külaskäigul eaka nunnaga kohtuda soovis.

Teise samas kloostris elava eestlannast nunna, õde Cassania sõnul märkasid tuld naabruses elavad muslimid, kes ka päästjad välja kutsusid. Põhjaliku juurdluse tulemusel tuvastati, et tulekahju põhjustas vanades elektrijuhtmetes tekkinud lühis.

"Kui septembris viimati kohtusime, siis ütles ta mulle esimese asjana nõnda: "Ma ei liigu enam, ma ei näe ja ei kuule õieti enam, aga muidu on kõik allright!". /.../ Meie teed ristusid siis, kui tema oli 82 ja mina 28-aastane. See kohtumine muutis minu elu. Ja küllap ka ema Ksenia oma, sest temast jäävad alatiseks kõnelema nii film "Õlimäe õied" kui raamat "Minu Jeruusalemm. Kaameraga kloostris"," meenutas ERR-ile filmirežisöör Helika Pikkov.

Kui tavaliselt maetakse nunn surmapäeval, siis seoses terve päeva väldanud politseiuurimisega toimetati ema Ksenia matus järgmisel päeval, 24. detsembril. Lahkunu soovil maeti ta nii nagu nunnad ikka: kirstuta, kaks lauda all ja kaks peal. Õlimäel, kalmuaias kasvavate roheliste õlipuude all tähistab tema matmispaika teistega sarnane valge rist, millele on kantud nimi ja eludaatumid.

Allikas: Eesti Kirik