Õllemuuseum otsib kadunud maali

Tänavu möödub 210 aastat ajast, mil Londonis rajati joogikaubandusega tegelenud firma A. Le Coq & Co, mille ametlikuks järeltulijaks on Tartus tegutsev A. Le Coq.

Selle tähistamiseks kutsub Õllemuuseum inimesi üles jagama oma lugusid ja mälestusi. Oodatud on nii kirja pandud meenutused kui ka fotod, tootepakendid, erinevad meened ja kõik muu, mis seotud ajaloolise joogitootjaga A. Le Coq. Erilist huvi pakub muuseumile kunagiselt töötajate klubihoone seinalt kaduma läinud Johannes Võerahansu maal ning selle leidmine.

Muuseumi juhataja Mart Haldma sõnul annab tänavune juubeliaasta hea põhjuse mõelda A. Le Coqi minevikule ja rollile Eesti ajaloos ning koguda inimeste mälestusi, mis seostuvad ajaloolise Tartu joogitootjaga. “A. Le Coqi ning tema eelkäijate jalajälg Eesti pinnal ja eestlaste elus on olnud niivõrd pikaajaline, et kindlasti leidub esemeid, lugusid ja mälestusi varasemast ajast, mis aitaksid rikastada veelgi Eesti joogi- ja õlletööstuse ajalugu ning A. Le Coqi kultuuripärandit,” tõi Haldma välja kogumise eesmärgi.

Üleskutse käigus loodab muuseum saada vihjeid ka kunagiselt töötajate klubihoone seinalt kaduma läinud Johannes Võerahansu maali kohta, millel on kujutatud õllekeldri tarbeks jää lõikamist Emajõel. “Klubihoone, endine A. Le Coqi villa hävines 1976. aastal toimunud tulekahjus täielikult kuid teadaolevalt suudeti otsitav maal päästa. Kuhu see viidi, ei tea aga keegi,” ütles muuseumijuht. Võerahansu on Emajõel jäälõikamisest teinud samal perioodil mitu maali, millest üks on tallel ka Eesti Kunstimuuseumis. “Selle maali koopia ripub täna Õllemuuseumi seinal, kuid see erineb mõningal määral ikkagi tehase valduses olnud originaalmaalist,” loodab Haldma kadunud pildi kohta vihjeid saada.

Lisaks maali otsingule, ootab muuseum selle aasta jooksul ka inimeste lugusid ja mälestusi seoses ajaloolise joogitootjaga A. Le Coq. Lugude ja mälestuste kirjutamisel pole ajaperiood oluline. Ajalugu tehakse iga päev ja seetõttu võivad lood olla nii aastate tagant kui ka alles eile toimunud meeldejäävast koosviibimisest. Kirjapandu väärtust suurendavad alati fotod, mida võib oma mälestusele lisada. Kui endal mõnda head lugu ei ole, võib uurida mälestusi ka esivanemate käest.

Huvitavamad lood ja leiud talletatakse muuseumi arhiivis ning pannakse juubeliaasta jooksul välja A. Le Coqi veebi- ja Facebooki leheküljel. Parimate lugude ja esemete saatjad saavad vääriliselt autasustatud.

Oma mälestuse saab edastada elektrooniliselt juubel@alecoq.ee või postiga aadressile A. Le Coq Õllemuuseum, Laulupeo pst. 15, Tartu. Rohkem infot ja juba laekunud lugusid leiab ka veebilehelt www.alecoq.ee/juubel.