Olümpiavõitja Erika Salumäele mängiti naaberriigi hümni

Eelmises Maalehes meenutati Erika Salumäe võitu Barcelona suveolümpiamängudel, ja et autasustamisel tõusis Eesti lipp võidumasti vardasse tagurpidi. See on üldteada fakt, mida võivad kinnitada kõik, kes omal ajal autasustamise tseremooniat jälgisid

Üsna vähe on aga teada, et Erika Salumäele mängiti Barcelonas Soome hümni. Eesti ja Soome hümni viisid on küll üsnagi sarnased, ent kaks hümni ei ole mitte täiesti identsed. Hümnides on erinevusi, mida enamasti teavad ja tajuvad vaid muusikamehed. Võimalik, et soomlastest spordisõbrad võisid toona Barcelonas imestada: ehkki neil polnud selleks ajaks võidetud veel ühtegi kuldmedalit, mängiti juba nende hümni!

Niipalju kui tagantjärele on õnnestunud seda lugu täpsustada: Eesti olümpiakomitee asjaosalised meenutasid Barcelona suurmängude korraldajate nõuet, et riikliku sümboolika näited peavad olema kohal hiljemalt kaks kuud enne mängude algust ja hümn võib olla kas heliplaadil, kassetil või CD-l.