Valentinipäev, Eestis pigem sõbrapäev on käes. Kuid paljude paaride jaoks pole romantika mitte kõige tähtsam koos olemise põhjus.

Intrum Justitia Euroopa Tarbijate Maksekäitumise uuring näitab, et ligi viiendik paare on koos rahalistel põhjustel. Mida rohkem Lõuna-Euroopa poole, seda suuremat rolli raha suhtes mängib. Eestlaste tulemused on kõige romantilisemad.

17% uuringus oselanutest nõustus väitega “minu finantsolukord on põhjus, miks ma oma suhet ei lõpeta”. Meestest nõustus sellega keskmiselt 18%, naistest 16% vastanutest.

Erinevaid riike võrreldes on kõige üllatavamad tulemused romantika koduks peetaval Prantsusmaal, kus koguni 39% leiab, et rahaline olukord on suhtes olemise põhjuseks. Põhjamaade vastajate hulgas olid tulemused tunduvalt madalamad. Eestlastest tunnistas vaid 5%, et on jätkuvalt suhtes rahalistel põhjustel.

Ivar Tammemäe, Intrum Justitia AS juhatuse liige: “Kõrged elamiskulud riikides nagu Prantsusmaa, Belgia ja Šveits, on takistavaks asjaoluks suhte lõpetamisel. Väheste säästude tõttu puuduvad inimestel vabad vahendid uue elamispinna ja jooksvate kulude jaoks. Eesti osas näeme suurt erandit - vaid 5% uuringus osalenutest tunnistas, et paarilisega ollakse koos rahalistel põhjustel. See on teiste uuringus osalenud riikidega võrreldes kõige madalam tulemus. Võiks järeldada, et eestlased on teiste rahavastega võrreldes romantilisemad.”

“Uuringu tulemused ei üllata mind. Paljudes riikides on siiani kõrge töötusemäär, teistes riikides on eluasemekulud tõusnud sellisele tasemele, et inimestel pole lahku minemiseks ja üksinda hakkamasaamiseks piisavalt raha. Sissetulekute ebakindlus on kindlasti faktoriks, mis inimesi koos hoiab,” ütles Stockholmi Ülikooli etnoloogia, religiooni ajaloo ja soouuringute osakonna emeriitprofessor Anita Nyberg.

Mehed nõustusid väitega “minu finantsolukord on põhjus, miks ma oma suhet ei lõpeta” oluliselt rohkem kui naised. Parandamatu romantiku mainega prantsuse meestest on lausa 45% juhtudest suhtes majanduslikel kaalutlustel, prantsuse naiste hulgas on sellise suhte osakaal vaid 32%. Belgias olid vastavad tulemused meestel 30%, naistel 24%, Hispaanias meestel 26%, naistel 20% ning Soomes meestel 17% ja naistel 15%.

“Üheks põhjuseks võib siin olenevalt riigist olla meeste kohustus maksta naistele lahkuminekul elatisraha ning panustada rahaliselt laste kasvatamisse. Nii võib meestele lahutus kalliks maksma minna,“ märkis Nyberg.

Kui lastega paarid siiski otsustavad lahku minna, on lisaks rahale soolisi erinevusi märgata ka teistes valdkondades.

“Naistel on lahkumineku järgselt kombeks pühenduda varasemast suuremal määral tööle, samal ajal kui mehed veedavad varasemast rohkem aega lastega,“ selgitas Nyberg.