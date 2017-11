PÄEVAPILT | Lugeja sattus Lätis omapäraste õllekommide otsa

Maalehe lugeja saatis meile pildi ning e-kirja, milles jutustab, kuidas juhtus Lätist ostma tummiseid õllemaitselisi komme, millesarnaseid meil ei leidu.

Valdek Lihulast kirjutab: "Pojaga sõitsime möödunud pühapäeval Ainažisse õlle järgi. Vaatasime poes, et kilo kasekese komme maksab viis eurot ja sai neid siis omajagu küsitud, et sugulastele tagasiteel viia. Kodus tuli naljakal kombel välja, et olime ostnud hoopis mitu kilo õllega komme. Peale on "alus" kirjutatud nagu õllelegi. Läti õlle- ja kommimajandus pakub ikka soodsa hinnaga huvitavat toodangut! Tummine nagu võtakski tumedat õlut, Eestis pole sellist kommi kuskil näinud. Taipasin viimasest kolmest pilti ka teha."