Palmses tuleb jahikoerapäev ja jahikoerte erinäitus

26. augustil toimub Palmse mõisas juba kolmandat korda suur jahikoerapäev, mida korraldavad ühiselt Palmse mõis SA Virumaa Muuseumid, Eesti Jahikoerte Tõuühing, Eesti Jahimeeste Selts ja Eesti Ratsaspordi Liit. Päeva sündmustele antakse start kell 9.

"Koer on tõestatult olnud esimene loom, kelle inimene kunagi on kodustanud. Arheoloogiliste leidude põhjal Euroopas vähemalt 15 tuhat aastat tagasi," ütles Eesti Jahikoerte Tõuühingu juhatuse esimees Tõnu Väli. Tänapäeva koerte eellaste (hallhuntide ja ürgkoerte) kodustamise põhjus oli eelkõige abiline jahis. Inimeste püüdlus omada paremaid jahikoeri on kestnud aastatuhandeid. "Sellest püüdlusest kasvas välja ka tõuaretus. Suur enamus tänapäeva koeratõugudest on aretatud algselt jahikoerteks," lisas Väli.

Jahikoertepäeva raames on palju tegevusi tervele perele – lastele, koertele, jahimeestele. Laiale avalikkusele on suunatud jahikoerapäeva sõuprogramm, mille jooksul näidatakse kostümeeritud ajaloolisi jahistseene koerte ja hobustega, vibujahti, faasani- ning pardijahti, ajaloolisi koeratõuge ja nende funktsioone.

“Mõisates on alati olnud jahikoerad, jäägrid ja mõisnikud, kes armastasid pidada jahti. Meil on hea meel, et saame Palmse mõisas vastu võtta vahvaid jahikoeri, kes pakuvad meie külalistele elamusi. Jahikoera tegevuses tavaliselt näevad vaid jahimehed, nüüd saavad seda näha külastajad," rõõmustas SA Virumaa Muuseumid juhataja Ants Leemets.