Pane pausi, paus kannab!

“Uuel äpil on tavalugemise ees palju eeliseid,” selgitab ettevõtja, “ning selle lugemisjõudlus on inimese omast mitme suurusjärgu võrra suurem. Kui tavalugejal kulub ühe raamatulehekülje lugemiseks keskmiselt kolm minutit, loeb lugemisäpp kümneid lehekülgi sekundis ja seetõttu suudab see ka kõige paksema raamatu läbi lugeda vaid loetud minutitega.”

Nii loeb lugemisäpp päevas sadu raamatuid ja seda sõltumata keelest, milles raamat on kirjutatud.

Uue lugemisäpi kõige paremaks omaduseks peavad analüütikud aga seda, et äpp loeb raamatuid niivõrd vaikselt, et seda pole üldse kuulda ja seetõttu saavad endale äpi ostnud lugemishuvilised jätkata oma igapäevaseid tegevusi (telerivaatamine, söögivalmistamine, lemmikmängude mängimine arvutis), ilma et lugemine nende elu häiriks.