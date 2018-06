Parem kriitiline mass kui massiline kriitika!

Lootused, et lähiajal osutub võimalikuks sünnitusosakonna sulgemine, hakkavad kustuma. Kanakülas ja selle lähiümbruses läbi viidud uuringu tulemused kinnitavad, et sünnitamine on vaid jäämäe veepealne osa.

“Probleemi lahendamiseks ei piisa sellest, kui võitleme tagajärgedega,” selgitab Kanaküla sanitaar-epidemioloogiajaama esimene eestkõneleja Valdur Rindkere (WTF, OMG).