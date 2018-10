Parem uitmõte kui mõttetu uitamine!

“Aastatepikkune uurimistöö, tuhanded katsed ning sajad magamata ööd on andnud tulemuse, mis on võrreldav kõige kvaliteetsema sealihaga,” selgitab Põlva sõltumatu instituudi vanemteadur professor Valdur Rindkere (OMG, WTF). “Juba aastaid tagasi panime tähele, et Vastse-Kuuste sigalas elab põrsas, kes sööb ainult taimetoitu,” meenutab professor hetke, kui ta sai idee taimse liha tootmiseks.