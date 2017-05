Paul Kerest sunniti tiitlivõistlusel kaotama Stalini soosikule

Sel nädalal saab kuni neljapäevani osta Maalehe raamatusarjas "Eestile elatud elud" osta raamatut Paul Kersest. Taasvaldame sel puhul 2015. aastal ilmunud loo, mille kirjutas Aleksander Veingold Kerese 100 sünniaasta künnisel.

NKVD polkovnik palus Paul Kerese ees põlvili, et too aitaks Botvinnikul saada male maailmameistriks.

Järgmise aasta jaanuaris möödub 100 aastat geniaalse Eesti maletaja Paul Kerese sünnist. Nüüdseks on kättesaadavaks muutunud dokumendid ja tunnistused, mis lubavad anda märksa kindlamaid hinnanguid mõningatele sündmustele Eesti kõige kuulsama maletaja elus – suurepärane Kerese biograaf Valter Heuer oleks kahtlemata olnud õnnelik, kuna peaaegu kõik see, mida ta aimas, kuid millest ei saanud kirjutada, on praeguseks leidnud kaaluka kinnituse.

SMERŠ

Sõjajärgsetel aastatel sattus Keres andeka inimesena Nõukogude Liidu juhtkonna huviorbiiti ning suisa üleilmse poliitika sündmuste keskmesse.

Lenini juhtmõtteid järgides politiseerisid bolševikud (muu hulgas ka hitlerlased) kõike, mis vähegi võimalik. Poliitiliseks muudeti ka male, ülesanne võita maailmameistri tiitel males sõnastati nõukogude võimupüramiidi kõige kõrgemas tipus.

Kõrgeima käsuga – veel enne Teise maailmasõja algust – määrati ka tulevane maailmameister: Mihhail Botvinnik…

Arvestades kiirust, millega 1941. aastal Leningradis ja Moskvas korraldati asjasse mittepühendatutele nii kummalisena tunduv turniir nagu NSVLi absoluutsed meistrivõistlused males (1. Botvinnik 13,5 20st, 2. Keres 11), aga ka turniiri läbiviimise kõrget taset, pole raske taibata, et küsimus Paul Kerese edasisest saatusest oli imperaatoril isiklikult juba varem üheselt otsustatud. Stalin hindas vääriliselt Eesti maletaja arukat käitumist Saksa okupatsiooni ajal: vaatamata sellele, et Eesti korpuses oli sõjalise vastuluure SMERŠ esindaja igas roodus (leitnandi või vanemleitnandi auastmes), kihutasid juba järgmisel päeval pärast uue nõukogude okupatsiooni algust Tallinnas 1944. aasta septembris Paul Kerese vahistamise orderiga kohale maletajad, kes esindasid vastuluure peavalitsuse kaht eraldiseisvat haru.

Mereväe vastuluuret esindas Mihhail Botvinniku lähedane sõber, merelt dessandiga saabunud kapten Grigori Goldberg, NKVD vastuluuret aga Beria soosik, polkovnik Boriss Vainštein, keda hirmuäratava inimesena iseloomustas isegi bolševik Botvinnik…

Sel ajal oli Vainštein üleliidulise malesektsiooni esimees.

München

Ööl vastu 20. septembrit 1942 Müncheni turniiril, inglaste võimsa õhurünnaku ajal, sattus Keres pommivarjendis juhuslikult kokku Venemaal sündinud Prantsuse maletaja Aleksandr Alehhiniga.

Keres küsis maailmameistrilt just nagu möödaminnes: “Doktor Alehhin, kui satuksime bolševike kätte, mis meist saaks?” Alehhin vastas: “Võtaksid pea maha.”

Kahlemata jäid suure Vene maletaja mällu ennenägematud ja halastamatud mahalaskmised, mille bolševikud kohe pärast Odessa vallutamist 6. aprillil 1919 korraldasid. Sel ajal Odessas viibinud põline aadlik, Riigiiduuma liikme poeg ja Trehgornaja manufaktuuri pärija, viidi kohe tšekaa

keldrisse.

Tulevase maailmameistri päästis Odessa maletaja Jakov Vilner, kes sel ajal töötas revolutsioonitribunali asjaajajana. Avastanud järjekordses mahalaskmisnimekirjas Aleksandr Alehhini nime, võttis ta kohe tarvitusele kõik abinõud…

Jakov Vilner suri 1932. aastal teda kahtlemata õnnelikuks tegeva teadmisega, et 1927. aastal, pärast pingelist heitlust saavutatud võitu saatuse pailapse Casablanca üle, sai Aleksandr Alehhinist ajaloo esimene Vene maailmameister males.

NKVD plaaniosakonna ülem Boriss Vainštein teadis Alehhini pääsemise lugu hästi ka sellepärast, et oli odessalane. Vainštein oli pärit väga jõukast perest, tal oli hea haridus ja enneolematu intellekt.

Jäine võlur on põlvili

James Bondi, agent 007 isa Ian Flemingi romaanis “Südamlik tervitus Venemaalt” on Boriss Vainšteini kujutatud jäise võlurina (The Wizard of Ice), luure planeerimisosakonna juhi, malesuurmeister Kronsteenina: “Inimesed olid tema jaoks vaid nupud malelaual. Kronsteeni huvitas üksnes nende reaktsioon teiste nuppude liikumiste suhtes.”

Vainštein oli, nagu Kereski, hingelt aristokraat, tema ainsaks nõrkuseks oli male. Kuigi ta tegi palju selle heaks, et just Mihhail Botvinnikust saaks esimene nõukogude maailmameister males, ei armastanud ta eriti Botvinnikut ennast, muu hulgas ka sellepärast, et nägi temas üsna primitiivset tahumata maamatsi.

Aktiivselt Paul Kerest toetades oleks Vainšteinil peaaegu õnnestunud Botvinnikult kõrgeim maletiitel ära võtta – kui Stalin poleks isiklikult sekkunud, oleks Mihhail Botvinnikust juba 1951. aastal saanud eksmaailmameister, võimalik, et igaveseks…

1944. aasta septembris suundus Boriss Vainštein esimesel võimalusel Tallinnasse, et Paul Kerese ja tema perega ei juhtuks midagi halba siis ega ka pärastpoole…

Boriss rääkis mulle ise, et kui ta 1944. aasta septembris kõndis Tallinna tänavatel, läksid eestlased tema polkovnikupapaahat märgates kohe teisele poole teed – nii suur oli hirm ja vastumeelsus järjekordsete okupantide suhtes…

Kui ma Boriss Vainšteinist õigesti aru sain, oli see just tema, kes sõjaväevormi kandes põlvili palus Paul Kerest aidata Botvinnikut 1948. aasta turniiril, seejuures ei olnud see palve tehtud isiklikult Jossif Stalini, NSVLi, nõukogude või vene rahva nimel.

See palve tehti ühe iidse rahva nimel, kes kavatses pärast hiljutisi uskumatuid ja kohutavaid kaotusi just 1948. aasta kevadel taastada oma iseseisva riigi…

Kõik langes kokku täiesti uskumatul viisil, ja hingelt aristokraat, tõeline härrasmees Paul Keres ei saanud keelduda.

Ei ole minu hinnata, kuid pole välistatud, et ainuüksi sellise otsusega aitas Eesti malegeenius, kes on õigluse järgi male maailmameistri tiitli ära teeninud, erakordsel viisil kaasa omaenda rahvusriigi iseseisvuse taastamisele.