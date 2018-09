Sinu poole pöördus hordide kaupa kolhoosipartorge ja kultuurimaja juhatajaid, et võta kitarr, tule ja laula: põgene, vaba laps ... ja et pistoda on üks imelik talisman.

(Vaikib.)

Laval pole sa neid laule kunagi laulnud?

Ei. Kooriga korra...

Miks?

Enamasti sain ära seletatud, et see on tervik; et kui ei ole pilti, siis mingiks kedratavaks poplauluks ma seda teha ei saa, ei taha ja ei teegi...

See ei ole neid laule päästnud teiste poolt ketramisest.

Olen kuulnud.

Sa ei pea neid oma lauludeks?

Ei.

Nad on ju?

Ei ole.

Muide, nende järgi lüüakse tantsu ka.

Ahhaa.