Peeter Volkonski: kirjutamata reegel “nii ei tehta” on asendunud uuega – “tehakse küll”

Peeter Volkonski ütleb, et kultuuri säilimise mõõtühik on laul. Ühes oma ammuses loengus ta mõtiskles nõnda: “Kultuuri defineerides on vastandatud kultuuri ja loodust, see mulle ei sobi. Kui me võtame ära kultuuri, siis loodus saab eksisteerida täiesti rahulikult. Kultuur ilma looduseta ei saa.” Praegu kõlab see ülivägagi aktuaalsena. Vahel tuleb peeglisse vaadata, et mõista.

Argo Ingver