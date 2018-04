Peipsilt päästetud kalamees: mõtlesime, et upume ära!

Täna hommikul tekkis Varnja kandis Peipsi jääle pragu, mis hakkas kiiresti laienema. Jääle jäi lõksu hinnanguliselt paarsada kalameest, suures osas lätlased ja leedukad.

Kui päästeamet kalameeste päästmist alustas, oli kaasatud mitu paati ja kaks hõljukit. Esimene päästetu, Valgast pärit kirglik kalamees Viktor Haljast ütles, et hommikul jääle minnes oli kõik kena, aga siis tekkis suur tuul ja jäässe tekkis pragu, mis hakkas kiiresti laiemaks muutuma.

"Olime kolm-neli kilomeetrit kaldast. Olen siin palju kalal käinud ja tekkis halb tunne, nii et hakkasime kalda poole minema. Lõhe jääs oli algul paar meetrit, kuid laienes kiiresti 10 meetrini, nii et vaatasime, et pole muud varianti, kui helistasime päästjatele," rääkis ta.

Mehed olid kolmekesi ja helistasid kohe päästjatele, kes tulid kümnekonna minuti jooksul paadiga kohale.

"Võtsin juba saapad jalast ära, aga nad jõudsid kiiresti kohale. Olen siin 20 aastat kalastamas käinud ja see oli kolmas kord, kui jääle jäin," rääkis Viktor Haljast.

Esimesel korral oli pragu vaid kümmekond meetrit ja siis võtsid mehed riidest lahti, hoidsid asju pea kohal ja sumasid veest läbi. Kaldale jõudes manustati külmarohtu ja haigeks nad ei jäänud. Teine kord õnnestus kaldale pääseda, hüpates ühelt jäätükilt teisele.

Täna jäi Peipsi jääle lõksu Haljasti hinnangul paarsada kalameest ja -naist. Sõber Raivo Romani pääses paadiga üle jäälõhe, kui see oli juba 500 meetrit lai.

"Mootor jäi seisma ja tuul oli kõva, mõtlesime, et upume ära," rääkis Raivo kindlale pinnale jõudes. Mehed haarasid aerud ja sõudsid üle lõhe.

"Hommikul võttis kala nii hästi, peamiselt olid särjed," märkis ta. "Nüüd on vaja palju õlut juurde osta." Samas ütles mees, et sel hooajal jääb tänane päev viimaseks jääpüügi päevaks.

Reede on viimane päev, mil jalgsi ja maastikusõidukitega Peipsi järvele minek lubatud on, homsest on see keelatud.