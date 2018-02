Peotuju ei tohi langeda allapoole vööd!

Paljud noored unistavad abikaasast, kellega koos käsikäes läbi elu sammuda. Tänapäeva sallimatus maailmas valitseb aga oht, et iga sinu katset meeldivale inimesele käsi ulatada võidakse käsitada ahistamisena. Selle vältimiseks on seksuaaltaristuminister Valdur Rindkere (OMG, WTF) kinnitanud reeglid, mida järgides võivad noored olla kindlad, et nende armastus on tõeline ning abiellumisel on rõõm ja õnn tagatud.

“Ahistamisjutud saavad tavaliselt alguse sellest, et noormehed üritavad tütarlastele läheneda,” selgitas minister Rindkere. “Me ei saa seda keelata, sest ikka tuleb elus ette, et üks inimene läheneb teisele. Kuid soov läheneda peab olema mõlemapoolne. Selleks esitavad noored avalduse elukohajärgsele notarile, kes lähenemissoovi kinnitab."