Arvuti teeb "kõll" – nii annab Skype märku uue sõnumi saabumisest. Vaadates selgub - keegi Chris Henry, väidetavalt Kanadast, soovib vestelda. See pole esimene kord, kui tundmatu välismaalane kirja saadab. Valentinipäeva eel kirjade sadu tiheneb.

Otsustan teada saada, millest võõramaalane vestelda tahab. Mees tutvustab end insenerina, kes on kaua aega otsinud endale hingesugulast ning seetõttu soovib tutvuda. Ta uurib viisakalt, et kas olen abielus ja kus töötan. Kuigi ma ei ole inglise keelt koolis õppinud, aga kuna selles keeles räägib ja kirjutab suur osa maailmast, on üht-teist külge jäänud. Vastan nii kuis oskan ja vabandusega, et mu inglise keel on vigane. Kuid see ei näi Chris Henryt häirivat, nagu ka see, et olen abielus ja töötan ajakirjanikuna. Mees teatab, et ta tahab mind paremini tundma õppida ning olla enamat kui kirjasõber. "Olen olnud viimasel ajal nii üksik ja soovin ühel päeval leida tõelise armastuse! Kas sina ei tunne siis samuti?"

Vihjan, et maailm on suur ja lai ning tema soov võib täituda kui ta vaid arvutist eemaldub ning läheb õue jalutama, arvab Chris, et ta on väga häbelik inimene, kes loob tutvusi Skype kasutades. Parema meelega tuleks mulle külla. "Ma tahan sinuga elada koos oma elupäevade lõpuni! Sa pead mind külla kutsuma, et saaksin sind paremini tundma õppida."

Selline pööre kirjas oli ootamatu. Samas hakkas mind huvitama, kuhu selline külaskäigu väljapressimine viib. Kirjutan talle vastuseks, et Eesti pealinn Tallinn on väga ilus ning soovitan parimaid hotelle. Mees on sellega kohe nõus. On vaid üks väike "aga".

Selleks, et ta saaks Tallinnasse tulla, pean mina kirjutama tema ülemustele, et ta saaks puhkusele tulla.

Enneolematu! Miks? Kellele? Mis kiri? Chris Henry lubab kõiges aidata, palub vaid mu meiliaadressi. Huviga jään näidiskirja ootama. Mõne minuti pärast ongi kiri kohal, kaasas aadress, kuhu see saata.

Juba esimene lause, mis teeb minust tundmatu mehe kihlatu, võtab keerab hapniku kinni ning veri hakkab vemmeldama. Kirja lõpp aga võtab kaameks, sest selles seisab lubadus kanda kõik kulud, mida "kihlatu" puhkuse sertifikaadi saamiseks peaks vajama.

Uurin kirjasõbralt, et millal me kihlusime ja mis kulutustest on jutt. Kirjasõber püüab rahustada ning teatab, et see on vajalik loa saamiseks ning summad, mis tuleb tasuda, ei ole üldse suured. Ja kui ta Tallinnas on, siis maksab kõik tagasi. "Usu mind! Nädalad mööduvad kiiresti, tahan nii väga sind näha! Saada neile see kiri!"

Teatasin, et võtan mõtlemisaja. Mitu päeva ei vasta ma sõnumitele, mis nõretavad hellusest ja armastust lubavatest sõnadest ning palvetest, et ma teda ei ignoreeriks.

Kui ta näeb, et nendele ei reageerita, siis püüab Chris Henry Skype abiga isegi helistada. Kui viimaks talle kirjutan ja teatan, et mul oli palju tööd. Mehe esimene küsimus on - kas saatsid selle kirja ära? Mõtlesin kaasa mängida. Luban, et saadan. "Tänan sind, mu kuninganna!"

Enne kirja saatmist toimetan tekstist välja sõna "kihlatu" ja lubaduse katta kõik kulud.

Kuid midagi tuleb vahele ja kiri jääb välja saatmata. Juba muutub kirjasõber närviliseks ning uurib, et miks ma ikka veel ei ole kirja ära saatnud. Vastan, et saatsin. Ta palub mul aadressi kontrollida, sest ta on ülemustelt väidetavalt asja uurinud ning need kinnitasid, et sellist kirja nad ei ole saanud.

"Vaata, et sa vigu ei tee. Kohe pärast kirja saatmist peab sulle vastus tulema. Kui selle saad, siis saada see mulle edasi, et seda näeksin!" juhendab ta.

Saadan oma lühemaks toimetatud kirja tema antud aadressil.

Mõne tunni pärast saabub sertifikaat, mille keegi on kokku keevitanud erinevatest dokumentidest. Selles on hinnakiri. Madam, kes elab Suurbritannias, peaks mehe puhkusele saamise sertifikaadi eest tasuma 1950, Itaalias 2200, Malaisias 1450, USAs 1800, Belgias 2000 ja Aafrikas 305 eurot. Arve number lubatakse anda pärast seda, kui olen neile makstava summa suuruse teatavaks teinud.

Saadan sertifikaadi oma kirjasõbrale ning kirjutan - me ei kohtu temaga kunagi, sest mina ei ole nii rikas. Chris vastab nobedalt, et aga sa vali Aafriklastele mõeldud tasu ehk 305 eurot.

Otsustan mängu edasi mängida. Saadan võltssertifikaadi aadressile kurva kirja, et olen kahjuks nii vaene, et ei saa maksta enam kui 20 eurot. Mulle antakse teada, et nii väikse summa eest ma oma kihlatut ei näe. Samas ollakse siiski vastutulelikud ning mulle lubatakse teha allahindlust. Kui maksan 100 eurot, saab Chris Henry sõita Eestisse. Järgnevad juhised, kellele raha üle kanda.

Teatan oma ”kihlatule“ – raha ei ole. Ta küsib seepeale lühidalt: ”aga kui palju sul siis raha on?“

Otsustan mängu enam mitte kaasa mängida. Tuletan talle meelde, et olen ajakirjanik ning hoiatan, et panen hoiatuseks teistele selle loo kirja. Järgmine kiri, mis “kihlatult“ saabub on täis rõvedat sõimu.

Vastan talle, et armastan teda ka, ja tänan hea loo materjali eest. Viimases kirjas kasutab mu kirjasõber vaid suuri tähti ning ahastab: “Ma tean küll, et sa ei armasta mind! Oled üks igavene rahaahne mõrd!”

Nii see muinasjutuline armastus siis lõppes. Küll aga pani see mind muretsema- mis siis saab, kui keegi võtab sellist kirjasõpra tõsiselt. Olge hoitud ja hoiatatud!

KIRI 1

Minu nimel valmis kirjutatud kiri:

Dear sir /madam

I am Kristel Kirss, fiance to Engr.Chris Henry. I am writing to apply for vacation certificate for Engr.Chris Henry who is presently in the pacific ocean working.I want him to come and visit me here in Estonia . It is on a very urgent and serious note that he comes as I need his support. I hope and pray that my request be given consideration so that he can be permitted to visit me. I am ready to incur any charges/requirement that may cause your office to grant Engr.Chris Henry vacation certificate. Best Regards Kristel Kirss

Kiri 2

Hello honey ! I got the file they sent to you ! you have to email them and tell them you choose their West Africa office which is 305$ as the office to process my vacation certificate because its the cheapest ok. tell them to give you an address to send the money to in West Africa so they begin to process my vacation certificate so i can come to Estonia