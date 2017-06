Pojengid rõõmustavad nii silma kui nina

Anu Nurmsalul kasvab aias üle 60 pojengisordi Foto: Lii Sammler, eks

Kaua aega tundus, et pojengid on tavalised iga-aastased kevadsuvised talulilled, mis erilist tähelepanu ei vääri. Viimastel aastatel on need aga lausa moelilledeks tõusmas.