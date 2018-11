Pole vaja olla Urmas Ott ega Vahur Kersna, et tõdeda: elu ongi see, mis meid tapab

Iseenesest on intervjuusid huvitav lugeda. Ainus kahtlus: kas ja kui, siis kui palju need rääkijat ennast peaksid tagasi peegeldama? Praegusel juhul jäävad kõnelejad, kellest avalikkusel eriti aimu pole, isiksustena üsna lahjaks, liigitudes halvemal juhul lihtsalt nendeks, kellel on Urmas Oti kohta midagi öelda.

Teine võimalus olnuks rääkijate tekste kärpida, jätta alles vaid otseselt peategelasse puutuv, lõigata välja viimnegi, mis ütlejaid endid iseloomustab. See oleks aga eeldanud tohutut toimetamistööd, seda teadmata, kas niiviisi saanuks raamat ühtlasem ja tugevam.

Praegu meil muud valikut aga enam pole, kui et kas kõik küsimused ja kostmised hoolega läbi lugeda või mõned vastused või isegi vastajad vahele jätta. Samas on kahju ka midagi vahele jätta, sest Kersna on saavutanud päris hea rütmi intervjuude ja nende kõrvale pikitud Urmas Oti enda mõtteavalduste vahel. See pakub omalaadse dialoogi, aga ka kooskõla, mis kunagi olnu mõistmisele kindlasti kaasa aitab.

Ikka seesama mees

Julgen väita, et raamatu põhjal ei joonistu välja mingit teist või kolmandat Urmas Otti, vaid ikka see Otepää poiss, kes tahtis teatrilavale, siis veel suuremale lavale, tõusis täheks, heledalt põlevaks täheks, supertäheks. Kusjuures hoopis suuremaks kui praegused superstaarid – andke, andekad noorlauljad, mulle andeks, see ei käi sugugi teie pihta.

” Vahur Kersna küsimus, kes siis Urmas Oti ikkagi tappis, on ühtaegu intrigeeriv, aga vajadusel ka lihtsasti vastatav.

Ilmselt Ott teadis, vähemalt alateadvuses, et niisugune teekond viib üksindusse, vastandumisse, kes teab millesse veel – meist keegi pole ju olnud Urmas Ott, ka Vahur Kersna mitte. Ajad ja olud soosisid teda – aga vaid teatava hetkeni.

Ühel hetkel polnud ta äkki enam see, kes oli. Tema teekond ei viinud enam edasi, ei viinud õigupoolest mitte kuhugi. Uus aeg oleks mehe otsekui maha lasknud, aga samas sundis teda siiski edasi elama, endale mingit kohta leidma, senisest hoopis väiksemasse ülikonda mahutuma.

Sarnase paugu laskis muutunud aeg ju teistegi pihta: Gunnar Graps muutus rasket metalli keevitanud raudmehest äkki naeruväärsena näivaks plekksepaks, siis aga vaid mälestuseks.

Kas ise süüdi?

Selleks pole vaja olla Urmas Ott ega Vahur Kersna, et tõdeda: see elu, mis meile on antud/mille me oleme endale valinud, meid tapabki.

Oleme ju ronijad: tõuseme täheks, ronime kõrgele mäele, astume kuulajate ja vaatajate ette lavale. Me otsime tähelepanu, aga sama hästi kui kiidusõnad, võib see olla ka hukkamõist või tema kaksikvend kadedus.

Jah, see vastus sai üldine. Kes konkreetsemat otsib, võtku kätte Vahur Kersna raamat.

See on küll parajalt paks ja trükitud teda kaalukaks muutvale vägagi korralikule paberile, samas aga lihtsasti loetav ja rohkelt illustreeritud. Ning kui ongi käes viimane lehekülg, aga te pole ikka veel leidnud otsitud vastust, mõelge rahulikult järele – ehk leidsite hoopis midagi olulist iseenda kohta!