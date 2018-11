Poliitika olgu läbipaistev… Vähemalt teerulli aknad tuleks puhtaks pesta!

On suisa suurepärane, kui endasse vaadates avaneb miljonivaade!

Kui tahad põrsast kaasa osta, siis pead oma kotiga minema.

Must reede värsketele ajateenijatele: mine kaitseväkke ja võid pääseda kuni poole teenistusajaga!

Ma leidsin endale väga hea korteri: elutuba, söögituba, magamistuba, töökabinet… Ja nii mugav, sest kõik on ühes toas.