Politsei ja päästepärlid 2018 | Eredamaid hetki hallist argipäevast

13. märtsil kell 16.04 kutsuti päästjad appi Väike-Maarja valda Vao külla Pargi tänavale, kus teataja sõnul olid kortermaja korteri laes näha pragusid ning tilkus vett. Päästjad selgitasid välja, et maja katuselt sajab vihma läbi ning seetõttu on alla kukkunud ka laes olnud krohv. Ohtu inimelule ei tuvastatud.

16. märtsil kell 21.58 said päästjad väljakutse Narva linna Kerese tänavale, kus korteri aknast visati välja põlev tekk.

20. märtsil kell 15.50 teatati, et Jõgeva vallas Kärde külas tuleb kortermaja sotsiaalkorteri ukse vahelt suitsu. Päästjad pidid sisenemiseks ukse lahti lõhkuma ning leidsid, et köögis puukorvi peal põleb prügikott. Algjärgus tulekahju kustutati. Suitsu täis ruumidest lasti välja kass.

Kella 19.55 ajal põlesid Tartus Põhja pst piirkonnas kaks aiamajakese moodi rajatist.

8. aprillil kell 15.56 said päästjad väljakutse Rakvere linna Lai tänavale, kus 4. korrusel korteri rõdul oli 2 inimest lõksus. Selgus, et rõdu uks läks katki. Inimesed pääseti redeli abil, lisaks pääseti rõdult ka kass.

8. aprillil kella 19.07 ajal nähti Tartus Riia tn asuva kaubanduskeskuse Kvartal katusel suitsu. Päästjad selgitasid, et tulekahju ei olnud. Musta suitsu tuli korstnast spa sauna ahju kasepuude lisamisel.

13. aprilli õhtupoolikul avastati, et Otepää vallas Mägiste külas on sisse murtud talumajja, kus oli ära lõhutud ahi ja pliit. Sissemurdmise ja lõhkumisega tekitatud kahju on 2000 eurot.

26. aprillil kell 15.30 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna Endla tänavale, kus endise garaaži katusel põles lõke.

Kell 19.26 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa Humala tänavale, kus põles lahtise leegiga mahajäetud majas 4. korrusel korter, mis oli prügi täis.

Kell 19.10 said päästjad väljakutse Narva-Jõesuu linna A. Hahni tänavale, kus Hele pargis grillisid inimesed.