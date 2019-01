Politsei ja päästepärlid 2018 | Häda ei anna häbeneda

27. detsembril teatati, et Narvas Kangelaste tänaval maja juurde pargitud autolt varastati üks rehv. Kahju on 210 eurot.

Politseile laekus teade, et 27. aprillil varastati Tartus Riia tänava kaubanduskeskuse tualettruumi ukse kõrval olev mündilugeja koos selle sees olnud müntidega. Kahju on umbes 700 eurot.

2. juunil teatati, et Tartus Ringtee tänava kaupluses pidas turvatöötaja kinni mehe, kes varastas Bosch akutrelli. Tööriista varastanud 31-aastane mees anti koos akutrelliga üle sündmuskohale saabunud korrakaitsjatele.

16. juunil teatati politseile, et Viitna külas varastati kauplusest kanget alkoholi, tasakaaluliikur ja generaator.

26. juunil avastati, et Räpina vallas Mehikoormas hauaplatsilt on varastatud hauakivi. Varaline kahju on umbes 200 eurot.

2. juulil teatati, et Narvas Tallinna maanteel asuvalt spordiplatsilt varastati kummist sillutusmatte. Kahju on 600 eurot.

Politseile laekus teade, et 30. juulil pidas Tartus Betooni tänaval hoones majahaldur kinni 49-aastase mehe, kes olevat hoonest korduvalt õhuvärskendajad ära varastanud. Süsteemselt vargusi toime pannud mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni.

19. septembri õhtul teatati, et Paldiski maanteel asuvasse juuksurisalongi on vitriinklaasi lõhkumise teel sisenetud ning varastatud kaks juukselõikusmasinat. Sarnase käekirjaga sissemurdmisi on viimasel ajal olnud Mustamäe, Kristiine ja Kesklinna piirkonnas.

21. septembril teatati, et Kiviõli linnas Viru tänaval lõhuti ja varastati aed ja aiapostid. Kahju on ligi 1000 eurot.

17. oktoobril avastati Viljandis Tartu tänava pangakontoris võltsimistunnustega 2-eurone münt, mis saadeti uurimiseks ekspertiisi.

1. novembril varastas 37-aastane mees Rakvere linnas F. G. Adoffi tn asuvast kauplusest erinevaid pliiatseid ja pastapliiatseid. Kahju on 205,75 eurot.