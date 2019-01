Politsei ja päästepärlid 2018 | Ka rikkad nutavad

12. oktoobril sai politsei teate, et Pärnus Papiniidu tänaval on lukustamata uste avamise teel sisenetud sõiduautosse Volvo V70 ja varastatud sõiduki kindalaekast ligi 3600 eurot.

22. novembri õhtupoolikul sai politsei väljakutse Tartus Malmi tänavale, kus 46-aastane mees riivas mööda kõndides kõnniteel seisnud sõiduauto Jeep peeglit. Autojuht olevat seepeale masinast välja tulnud, jalakäijat löönud ning minema sõitnud. Kannatanule anti traumapunktis esmaabi, sõidukijuhti selgitab politsei.

Ettevõtlus tagab edu

14. veebruaril saabus Narva-2 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1979. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanik. Tollikontrolli käigus selgus, et isikul on ümber keha kleebitud salasigaretid. Isik muutus agressiivseks ning menetlustoimingute käigus lõi ta 23-aastast politseiametnikku.

9. märtsil teatati, et Tallinnas Räniliiva tänaval varastati kiosk. Kahju on 6500 eurot.

Kella 16.45 ajal teatati, et Tartus Ringtee tn lendavad ettevõtte Pro Plastik territooriumil tuules laiali kuue meetri pikkused plastikplaadid. Päästjad peatasid plastikute edasise lendamise ja katsid osa neist raskutega. Plaate oli aga täis lennanud ümbruse hoovid, millest teavitati ettevõtte esindajat, kelle ülesandeks jäi organiseerida nende kokku kogumine.

12. juulil anti politseile teada, et Viljandi vallas Vaibla külas on varastatud mobiilne õllelett. Kahju on selgitamisel.

14. juulil teatati, et Lasnamäel Ümera tänaval asuvas kaubandusasutuses toimus konflikt nelja mehe vahel, mille käigus löödi 35-aastast meest pudeliga ja tekitati talle kehavigastusi.

27. augustil viskas 45-aastane mees Narva-Jõesuus Vabaduse tänaval asuvas kohvikus kassaaparaadiga kohviku töötajat, 17-aastast tütarlast.

Kasutatud väljavõtted on pärit päästeameti ja politsei tänavustest pressiteadetest.